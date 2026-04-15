Tredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della banda della Magliana, che torna in carcere. Per gli investigatori avrebbe favorito l'attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nelle piazze di spaccio del Trullo, Corviale, Magliana Nuova, Monteverde Nuovo e Garbatella di Roma. Secondo l'accusa avrebbe anche picchiato e minacciato con una pistola alla testa un meccanico per un debito di droga.