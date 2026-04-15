Cagliari, viaggio nel campo di tulipani creato da una donna per ricordare la figlia e sostenere la ricerca contro il tumore ovarico

Con "Coloriamo i reparti oncologici e non" portiamo tulipani negli ospedali della Sardegna. Quest'anno, abbiamo già avviato la distribuzione, però ci mancano ancora diverse strutture che cercheremo di fare prima della sfioritura. Con "L'orto terapeutico di Lu" (come si legge sul sito de "Il Giardino di Lu", il progetto "ha come fondamenta la creazione di un luogo immerso nella natura, che accoglie donne in cura per depressione causata in maniera diretta o indiretta da problemi oncologici, offrendo la possibilità di godere dei vantaggi dello stare all'aria aperta e allo stesso tempo permettere loro di seguire tutti i cicli della coltivazione (dalla semina al raccolto)", ndr) assistiamo le donne in chemioterapia oppure che hanno attraversato un tumore e sono già guarite, ma nelle quali la malattia ha lasciato un segno indelebile. C'è anche "Cavalca la Ricerca", un progetto con i cavalli: su invito dei relativi Comuni, andiamo nei borghi, mostriamo le loro bellezze e raccogliamo fondi per la ricerca. Abbiamo anche cominciato a raccogliere capelli per realizzare delle parrucche. Tuttavia, con quel progetto ci fermeremo perché ne abbiamo troppi in ballo e diventa complesso, soprattutto nel periodo della piantumazione dei bulbi, che richiede molto tempo.