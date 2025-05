Giornata Mondiale sul Tumore Ovarico, il ministero: “Serve più consapevolezza”

L’importanza dei centri specializzati: “Curarsi dove si trattano più casi”

Non tutte le strutture sanitarie offrono lo stesso livello di esperienza nella gestione di tumori rari e complessi come quello ovarico. Per questo Sandra Balboni, presidente di Loto Odv, lancia un appello chiaro: “È fondamentale rivolgersi a centri di riferimento ad alto volume di casi, dove operano équipe multidisciplinari di ginecologi, oncologi, radiologi, anatomo-patologi ed esperti di terapie di supporto”. In Italia, purtroppo, molte pazienti si affidano ancora a strutture di prossimità, non sempre attrezzate per trattare efficacemente questa malattia. “La scelta del centro può fare la differenza tra la vita e la morte" avverte Balboni, ricordando che i centri specializzati registrano i tassi di sopravvivenza più alti.