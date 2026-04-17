Altri 660 grammi di hashish sono stati trovati all'esito di una perquisizione personale della 32enne. Una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio lo stupefacente sequestrato - suddiviso in panetti da 100 e 50 grammi ciascuno - avrebbe potuto fruttare guadagni per oltre 3,5 milioni di euro. I tre arrestati, tutti italiani e incensurati, sono ora detenuti tra Rebibbia e Regina Coeli.