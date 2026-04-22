Ucciso a coltellate a Padova, indagato l'amico e socio in affari

Svolta nelle indagini sull'uccisione di Marco Cossi, il 48enne accoltellato a morte a Padova nella notte tra domenica e lunedì. Un uomo, Samuele Donadello, è indagato per omicidio volontario. Il 47enne, amico e socio in affari della vittima, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un lungo interrogatorio svoltosi nella questura euganea. Secondo quanto si apprende da ambienti giudiziari, il movente sarebbe da ricondurre a questioni di affari societari. L'indagato aveva infatti concordato con Marco Cossi l'avvio di un'attività di food truck.