Il padre del 32enne, era riuscito a sbloccare l'iPhone del figlio quasi un anno dopo la sua morte, quando i carabinieri glielo restituirono. Fu in quel momento che l'uomo fece la macabra scoperta: tra le immagini aveva trovato un selfie del presunto assassino, Giacomo Friso, all'epoca a giudizio per quell'omicidio. Dopo aver sferrato quattro coltellate a Boschetto, a Villafranca Padovana, Friso gli aveva quindi rubato il cellulare dalla tasca e non avrebbe resistito a scattarsi una foto con il suo dispositivo. Il frame, che riprende il volto e il luogo del delitto, era stato aggiunto agli atti.



Il delitto avvenne il 27 aprile 2024, verso le 4:30 del mattino. Quella notte tra Friso, noto in paese per i problemi di tossicodipendenza, e Boschetto c'era stato un violento litigio: il 35enne si era presentato alla porta di casa del conoscente bussando forte, con i pugni. Boschetto era uscito e l'aveva affrontato, colpendolo. Poi, mentre il secondo tornava verso la sua abitazione, ferito, era rimasto all'esterno accendendosi una sigaretta. Momento che gli è stato fatale: Friso era tornato sui propri passi, armato di coltello, e aveva aggredito il giovane con quattro fendenti, uccidendolo. Con Boschetto restava a terra nel sangue Friso aveva tentato la fuga, ma era stato fermato poco dopo da un ispettore di polizia che abita in zona: l'uomo non era in servizio, ma era stato svegliato dal trambusto.