Padova, sblocca l'iPhone del figlio ucciso e trova il selfie del presunto assassino | "Faceva il segno della vittoria con un sorriso beffardo"

È possibile inoltre che in quei momenti, Boschetto, 32 anni, non fosse ancora morto. Il delitto avvenne il 27 aprile 2024, verso le 4 e 30 del mattino. Friso, conosciuto per i problemi di tossicodipendenza, era un vicino di casa di Boschetto, abitava nella stessa strada, via Gomiero. Quella notte tra i due c'era stato un violento litigio: Friso, in preda all'agitazione, si era presentato alla porta di casa del conoscente battendo forte l'ingresso con i pugni. Boschetto era uscito e l'aveva affrontato, colpendolo. Poi, mentre il secondo tornava verso la sua abitazione, ferito, era rimasto all'esterno accendendosi una sigaretta. È stato a questo punto che Friso è tornato sui propri passi, con in mano un coltello, ed ha aggredito il 32enne, uccidendolo con quattro fendenti. Mentre Boschetto restava a terra nel sangue, Friso aveva tentato la fuga, venendo bloccato poco dopo da un ispettore di polizia, fuori servizio, che abita nella zona ed era stato svegliato dal trambusto.