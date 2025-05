Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, 16enne cagliaritana trovata senza vita nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio di 30 anni fa. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è di omicidio volontario. All'epoca il decesso era stato archiviato dalla procura come suicidio, ma i familiari della ragazza non hanno mai creduto a quella tesi e si sono sempre battuti per ulteriori indagini fino alla riapertura, recente, del caso.