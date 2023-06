Uccise una 21enne in Svezia nel 1995: arrestato un italiano, risolto il cold case

Uccisa all'ultimo appuntamento

Le indagini si focalizzarono sull'uomo con il quale Sargonia Sankha aveva una relazione: un italiano che in Svezia gestiva un ristorante. L'auto nella quale furono trovate le tracce ematiche era, infatti, sua. I poliziotti svedesi lo arrestarono con l'accusa di avere ucciso la ragazza durante il loro ultimo appuntamento, di averne smembrato il corpo, di averlo chiuso nel bagagliaio della macchina e di averlo poi gettato in una discarica. S.A., però, fu subito dopo rilasciato, poiché per la giurisprudenza svedese non si può riconoscere la responsabilità penale di un presunto omicida in mancanza del corpo della vittima.