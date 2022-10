California, omicidio in un campus risolto dopo 30 anni

Una giuria della California ha dichiarato colpevole un uomo per l'omicidio di una donna quasi 30 anni fa, quando entrambi erano al loro primo anno di college.

Lo riporta la Cnn. Paul Flores, 45 anni, è stato giudicato colpevole di aver violentato e ucciso Kristin Smart nel suo dormitorio e poi di aver nascosto il cadavere sotto il portico di casa sua. Il padre, 81 anni, è stato giudicato colpevole di averlo aiutato a far sparire il corpo della ragazza ma non ad ucciderla. Il cadavere non è mai stato ritrovato. Il caso di Kristin nel 1996 sconvolse San Luis Obispo, una piccola città universitaria a meno di venti chilometri dall'Oceano Pacifico.