Cold case, Giorgio Montanari ucciso per "vendetta": 42 anni dopo c'è un indagato

Il delitto

Il professor Giorgio Montanari fu ucciso con sette colpi di pistola mentre, uscito dalla clinica, si apprestava a tornare a casa in auto. Sua moglie, che oggi ha 92 anni, non ha mai smesso di cercare la verità. Di recente, gli investigatori hanno ripreso in mano le cartelle cliniche dei pazienti della vittima e la loro attenzione si è focalizzata sulla vicenda del bimbo nato dopo un parto difficilissimo.