Ravenna, 29enne ucciso a coltellate

Tragedia nella notte a Ravenna dove un giovane senegalese di 29 anni è stato ucciso a coltellate. Uno dei corpi infertigli lo avrebbe raggiunto al collo. Il corpo senza vita della vittima è stato rinvenuto in via Antico Squero, nel quartiere Darsena. Nella stessa area sarebbe stato trovato anche un 36enne originario del Mali ferito, anche lui, da un'arma da taglio. Soccorso, l'uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti i carabinieri che stanno tentando di ricostruire l'accaduto. Insieme ai militari dell'Arma sono al lavoro anche polizia e guardia di finanza. La via è stata chiusa per agevolare i rilievi degli inquirenti.