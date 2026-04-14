NEL QUARTIERE DARSENA

Ravenna, 29enne ucciso a coltellate

Nella stessa area è stato trovato anche un 36enne ferito 

14 Apr 2026 - 08:49
© IPA

© IPA

Tragedia nella notte a Ravenna dove un giovane senegalese di 29 anni è stato ucciso a coltellate. Uno dei corpi infertigli lo avrebbe raggiunto al collo. Il corpo senza vita della vittima è stato rinvenuto in via Antico Squero, nel quartiere Darsena. Nella stessa area sarebbe stato trovato anche un 36enne originario del Mali ferito, anche lui, da un'arma da taglio. Soccorso, l'uomo è stato portato in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti i carabinieri che stanno tentando di ricostruire l'accaduto. Insieme ai militari dell'Arma sono al lavoro anche polizia e guardia di finanza. La via è stata chiusa per agevolare i rilievi degli inquirenti.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ravenna
ucciso a coltellate

Sullo stesso tema