Era stato scambiato per il corpo di una donna fatto a pezzi quello trovato in un sacco nero chiuso all'interno di un frigorifero abbandonato nel parco Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. In realtà si trattava, secondo chi ha fatto la scoperta, e considerando le sembianze e la consistenza del materiale molto simile alla pelle umana, di una sexy doll, una bambola per adulti. Il ritrovamento, che inizialmente ha destato sconcerto, è stato fatto nel corso di un servizio di controllo contro il conferimento illecito di rifiuti ingombranti dagli ispettori ambientali del Comune e dal personale del locale circolo di Legambiente. Superato il momento di shock tutti i presenti hanno potuto tirare un respiro di sollievo.