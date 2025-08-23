Treviso, abbandona rifiuti per strada: rintracciato e multato grazie ai documenti dimenticati nella spazzatura

Abbandona rifiuti per strada ma, con essi, anche dei documenti che ne permettono l'identificazione. Non è stato difficile per la polizia locale di Paese (Treviso) rintracciare, identificare e multare l'ultimo ecovandalo che contribuiva a trasformare una strada periferica del comune in discarica. Cercando nella spazzatura, infatti, sono spuntati dei documenti che hanno portato dritto a un 37enne originario della zona e residente poco lontano, a Istrana. Per lui sono scattate le sanzioni. "Ma oltre alla multa gli faremo pagare il conto della pulizia dell'area", assicura a Il Gazzettino il sindaco Katia Uberti.