Vicenza, una taglia sullo "zozzone" seriale | Il sindaco di Monte di Malo: "La ricompensa è di tasca mia"

La vicenda è stata ripresa da Il Giornale di Vicenza. E il messaggio è chiaro: chi fornirà informazioni o dettagli utili per individuare il responsabile riceverà una ricompensa in denaro. Con la somma che non sarà elargita dalle casse del Comune, quindi non sarà a carico della collettività, ma sarà liquidata di tasca propria dallo stesso primo cittadino, che per primo ha scoperto gli atti di deturpazione ed è già sceso più volte nella piccola valle a rimuovere i rifiuti.



"Quel punto del bosco, su uno scorcio ameno, con un ruscello che scorre tra gli alberi, sarebbe bello da ammirare, ma questo sconosciuto continua a buttare lattine di birra, a decine, tutte della stessa marca", racconta al quotidiano locale Squarzon, che ipotizza si tratti sempre della stessa persona.