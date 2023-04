Abbadia Lariana (Lecco), la radura sommersa da rifiuti di tutti i tipi

L'inviato di "Striscia la Notizia", Capitan Ventosa, è ad Abbadia Lariana (Lecco) per occuparsi del bosco diventato una discarica a cielo aperto dagli anni 70. La radura, sommersa dai rifiuti da più di cinquant'anni, come documentano le immagini del Tg satirico, è ricoperta da plastiche di tutti i tipi e bottiglie di vetro rotte e pericolosissime per chi pratica la montagna.

I rifiuti, che da anni si accumulano in località Navegno, sopra l'abitato di Abbadia Lariana, si trovano lungo la pista agro-silvo-pastorale che collega il comune lariano alla località Campelli, e dalla quale si possono imboccare diversi sentieri fra cui quello che conduce alle Cascate del Cenghen, divenute ormai meta di migliaia di visitatori per la loro bellezza.



L'inviato di "Striscia la Notizia" si è quindi recato dal sindaco di Abbadia Lariana, Roberto Sergio Azzoni, per chiedere spiegazioni: "Si tratta di una vecchia discarica comunale autorizzata negli anni 60, stiamo lavorando a uno studio di fattibilità per capire come muoverci nella classificazione del materiale e su come portarlo via. Contiamo di finire entro l'anno, ci costerà di milioni di euro".