Lecco, abbandona rifiuti nel bosco: 20enne identificato grazie a una lettera tra la spazzatura

Percorre 15 chilometri di tornanti, da casa, per abbandonare rifiuti domestici in un'area boschiva che porta a Morterone, nel Lecchese, il più piccolo comune italiano per numero di abitanti. Ma una "leggerezza" ne permette l'identificazione. Protagonista un 20enne della zona, al quale gli agenti della polizia locale di Ballabio sono arrivati rovistando tra i rifiuti e trovando una lettera a lui indirizzata insieme ad alcuni documenti. Ora a quello stesso indirizzo arriverà anche una multa salata. A darne notizia sui suoi canali social il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola, che ha pubblicato anche una foto del luogo naturale deturpato dalla spazzatura scaricata: buste, scatoloni e cartacce. Non si tratterebbe, purtroppo, dell'unico episodio di abbandono di rifiuti lì denunciato.