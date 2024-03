Abbandona due divani per strada, i vigili glieli scaricano davanti casa

L'ironia in un video

Nel video si sente in sottofondo il brano "The lion sleeps tonight" accompagnato dalla scritta ironica: "Hai smarrito qualcosa? La polizia locale la ritrova e te la porta sotto casa". Non è la prima volta che la locale della cittadina della Bassa bergamasca "restituisce" ai proprietari rifiuti abbandonati in strada, in questo caso addirittura dei divani: l'ultimo a finire nel mirino è stato un cittadino residente a Rimini ma domiciliato a Romano, che aveva lasciato i divani in una zona periferica della città.