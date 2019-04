Chi sporca, paga... non solo le multe. Nel Comune di Arzachena, in Sardegna, nella provincia di Olbia-Tempio, infatti, chi abbandona rifiuti per strada diventa anche oggetto di pubblico ludibrio. Come? Attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale delle immagini degli "sporcaccioni" estratte dalle telecamere di videosorveglianza poste nelle isole ecologiche. Con il monito: "Il sistema di videosorveglianza è costante, giorno e notte".