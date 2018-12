Varese, abbandona la spazzatura per strada: il sindaco gliela riporta a casa

Al grido di #StopSporcaccioni il sindaco di Cassano Magnago (Varese), Nicola Poliseno, si è lanciato nella crociata contro chi getta la spazzatura per le strade della sua città. E su Facebook rende conto della prima battaglia vinta, postando l'immagine di alcuni sacchi di rifiuti recapitati davanti alla porta di casa del cittadino fuorilegge. "Ecco qua il nuovo metodo con lezione di educazione civica per un altro 'super fenomeno' che credeva di essere furbo ma non è stato così", commenta il primo cittadino su Facebook raccontando la vicenda.

"Sacchetti di spazzatura abbandonati in Via del Lavoro, controllati e... beccato un altro 'sporcaccione maleducato', sanzionato e riportati a casa sua i rifiuti per essere differenziati nel rispetto del regolamento in vigore", aggiunge il sindaco nel suo lungo post.



Nel finale, poi i ringraziamenti alla ditta cittadina che si occupa dello smaltimento di rifiuti e alla polizia locale "per la preziosa collaborazione nel monitoraggio e nella ricerca di chi commette comportamenti davvero fastidiosi e offensivi nei confronti di un'intera città che investe tanto nella tutela ambientale".



E, per chiudere, con tanto di hashtag, il grido di battaglia per la civiltà: #unoallavoltavibecchiamotutti #STOPsporcaccioni #fenomeno #irifiutilitieniacasatua.