Foggia, tonnellate di spazzatura nel Tavoliere: "618 mila tonnellate di rifiuti"

Nelle campagne dove vengono prodotte molte eccellenze del territorio, come olio e vino, si alzano delle vere e proprie collinette di rifiuti industriali: "Abbiamo fatto una proposta per indicare quel territorio come zona SIN,- aggiunge Salzedo al programma di Canale 5 -, ovvero sito di interesse nazionale. Questo permetterebbe di avere un faro enorme acceso su quel territorio, che permetterebbe probabilmente un monitoraggio e un'attenzione maggiore anche dai vertici nazionali".