I ministeri non pagano la Tari: debiti con il Campidoglio per 17 milioni

Ad accumulare più debiti in assoluto - continua "La Repubblica" - sarebbe stato il ministero della Difesa con 6 milioni e 95mila euro di arretrati. L’impegno a pagare c’è, e proprio negli ultimi giorni è stato trovato un accordo con il Comune. Al secondo posto nella classifica dei morosi si trova il ministero dell’Interno con 4 milioni e 67mila di debiti. Di otto utenze, alla fine dello scorso anno solo una risultava in regola. Continua ad avere arretrati degni di nota anche il ministero dei Trasporti capitanato da Matteo Salvini, ma in questo caso, almeno, il debito è stato più o meno dimezzato: alla fine del 2023 era di circa 4 milioni, un anno dopo è sceso a 2,6 milioni. Persino il ministero della Giustizia risulta indietro con i pagamenti per 744mila euro superato però dai colleghi del Collegio romano: il ministero della Cultura invece di diminuire i debiti li ha aumentati, passando da poco meno di 800mila euro del 2023 a quasi due milioni alla fine dello scorso anno. Il ministero della Salute ha ancora un debito da 600mila euro per le sue sedi istituzionali, al netto del milione recuperato per gli ospedali romani dal Comune.