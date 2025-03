La storia di Luca, ha 14 anni ma per l'anagrafe di Roma è un fantasma: "Spiace dirlo ma vostro figlio non esiste"

L'anagrafe del comune di Roma sembra essersi persa l'esistenza di Luca Felli. Eppure il ragazzo ha ormai 14 anni e vive non lontano da Ostia con i genitori e la sorellina. Negli uffici di via Petroselli, però, come riportato dal Corriere della Sera, Luca Felli non risulta: "Non esiste atto di nascita a lui intestato", ammettono dal Campidoglio. Per questo il ragazzo è invisibile anche all’occhio di Ama, che non lo considera nella Tari di famiglia, e di Atac, che non gli fa rinnovare l’abbonamento perché non compare tra i residenti. Luca però ha tessera sanitaria e passaporto, quindi per lo Stato esiste.