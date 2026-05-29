Vasto rogo a Domus de Maria, nel Cagliaritano: salvate due persone, case evacuate

Vasto incendio a Domus de Maria, nel Cagliaritano. Il rogo, che sta interessando la località "P.ta sa Pala de Ammettiu", ha raggiunto alcune case di campagna ed è stata chiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di due persone disabili residenti nell'area. Per domare le fiamme, che stanno bruciando la macchia mediterranea, è in corso l'intervento del Corpo forestale con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Fenosu.