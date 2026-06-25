Se già di per sé i mesi più caldi sono quelli più critici per gli aeroporti, è innegabile che l'introduzione dell'Entry-exit system non abbia fatto altro che aggravare le code chilometriche che si snodano all'interno dei terminal europei. Una prospettiva impossibile da gestire per una città come Roma, che attende almeno 38 milioni di visitatori tra giugno e agosto. Proprio per questo Aeroporti di Roma vorrebbe ottenere una deroga al funzionamento del nuovo sistema biometrico di controllo delle frontiere, voluto fortemente dalla Commissione Ue e diventato pienamente operativo negli scali europei a partire dallo scorso aprile. "Il processo si sta rivelando incompatibile con i volumi di punta che dovremo affrontare", ha detto Marco Troncone. "Quindi l’unica soluzione è allentare i controlli. Non c’è modo di garantire il 100% delle registrazioni".