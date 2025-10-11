Aeroporti, da domani cambiano le regole per viaggiare in Europa: nuovi controlli con il sistema EES

Da domenica 12 ottobre il sistema dei controlli di frontiera europei cambia a 360 gradi. Con l'introduzione dell'Entry/Exit System (EES), l'Unione Europea dice addio ai timbri sul passaporto e dà il benvenuto ai controlli biometrici. In Italia saranno gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e Roma Fiumicino, ad aprire la strada al nuovo sistema: gli scali milanesi e quello romano saranno i primi a sperimentare in Italia, in fase pilota, le nuove procedure digitali che prevedono la rilevazione delle impronte digitali e la scansione del volto dei viaggiatori provenienti da Paesi extra-UE, compreso il Regno Unito.