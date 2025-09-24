Cyberattacchi ad aeroporti europei, un uomo arrestato in Gb

In Gran Bretagna un uomo è stato arrestato dalla polizia nell'ambito delle indagini sui cyberattacchi che, nel weekend, hanno colpito diversi aeroporti europei fra cui quello londinese di Heathrow. La National Crime Agency ha dichiarato che un uomo di 40 anni è stato arrestato nel West Sussex, nell'Inghilterra meridionale. L'uomo è accusato di coinvolgimento nell'incursione che ha colpito la rete informatica della società americana Collins Aerospace, i cui effetti si sono fatti sentire per giorni su diversi scali (a cui l'azienda fornisce servizi di software per i check-in e l'imbarco dei bagagli), con conseguenti ritardi sui voli.