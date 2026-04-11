Aeroporti, operativo il nuovo sistema EES: ecco cosa cambia per chi deve viaggiare

L'EES è un sistema tecnologico avanzato che registra digitalmente gli ingressi e le uscite dei cittadini extracomunitari che si recano in 29 Paesi europei per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni in un periodo di 180 giorni). In sostanza la tecnologia permette di raccoglie dati biografici e biometrici, nonché altre informazioni di viaggio dei passeggeri, restituendo dati affidabili sugli attraversamenti di frontiera, individuando sistematicamente i soggiorni illegali e i casi di frode documentale e di identità.