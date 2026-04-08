Scioperi, trasporti a rischio ad aprile: calendario, date e disagi in tutta Italia
Dall'aereo ai treni, fino al trasporto locale e agli autotrasportatori: un mese di proteste che mette alla prova la mobilità degli italiani
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Aprile si apre con una nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti, destinata ad avere un impatto significativo sugli spostamenti lungo tutta la penisola. Il calendario diffuso dal Ministero dei Trasporti prevede una serie di agitazioni che coinvolgeranno il comparto aereo, ferroviario, marittimo e il trasporto pubblico locale, con possibili disagi sia per i pendolari sia per chi ha in programma viaggi. Il mese sarà segnato da numerose astensioni dal lavoro, distribuite nell'arco di diverse settimane. Le proteste interesseranno più livelli del sistema dei trasporti, creando una situazione complessa e potenzialmente critica per cittadini e imprese. Si parte il 10 aprile e si arriva fino alla fine del mese, con scioperi che potrebbero avere effetti a catena sulla circolazione e sulla logistica.
Si parte con il trasporto aereo: stop il 10 aprile
Ad aprire il calendario sarà lo sciopero dei controllori di volo, previsto per il 10 aprile. L'agitazione durerà quattro ore, dalle 13 alle 17, e potrebbe causare ritardi e cancellazioni di voli su scala nazionale. Alla protesta si affiancherà anche uno stop del personale addetto alla sicurezza negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, aumentando il rischio di disservizi per i passeggeri.
Ferrovie a rischio l'11 aprile
Il giorno successivo, l'11 aprile, toccherà al settore ferroviario. È previsto uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà il personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture. La mobilitazione interesserà l’intero territorio nazionale e potrebbe avere ripercussioni importanti sulla regolarità dei treni, sia regionali che a lunga percorrenza.
Trasporto locale: stop a macchia di leopardo
Numerose le agitazioni anche nel trasporto pubblico locale. Il 13 aprile si fermano i lavoratori del servizio a Napoli per quattro ore, seguiti il 19 aprile da uno sciopero a Firenze. Il 20 aprile sarà la volta di una protesta a Vasto, mentre il 24 aprile è previsto uno stop di otto ore che coinvolgerà Milano, Monza e Como. Una serie di appuntamenti che rischia di complicare la quotidianità di migliaia di pendolari.
Proteste anche nel settore marittimo e logistico
Il calendario include anche uno sciopero nel comparto marittimo il 17 aprile, con uno stop di otto ore nell’area dello Stretto di Messina. A questo si aggiunge una mobilitazione nel settore dell’autotrasporto in Sicilia, prevista dal 14 al 18 aprile, che potrebbe incidere sulla distribuzione delle merci nell’isola.
Autotrasportatori in sciopero contro il caro carburanti
A chiudere il mese sarà una protesta di rilievo nazionale: dal 20 al 25 aprile è previsto uno sciopero degli autotrasportatori. Al centro della mobilitazione c'è l’aumento del prezzo del carburante, che ha superato stabilmente i 2 euro al litro, mettendo in difficoltà molte aziende del settore. Le associazioni denunciano l’insufficienza delle misure adottate finora e chiedono interventi urgenti. Il rischio concreto è quello di rallentamenti nella catena logistica, con possibili ritardi nelle consegne e ripercussioni sui prezzi e sulla disponibilità dei prodotti.
Un mese complesso per chi viaggia
Nel complesso, aprile si preannuncia come un mese complicato per chi deve spostarsi, sia per lavoro che per esigenze personali. Tra cancellazioni, ritardi e servizi ridotti, il consiglio è quello di informarsi con anticipo e pianificare con attenzione ogni viaggio, tenendo conto delle giornate più critiche.