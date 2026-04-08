Aprile si apre con una nuova ondata di scioperi nel settore dei trasporti, destinata ad avere un impatto significativo sugli spostamenti lungo tutta la penisola. Il calendario diffuso dal Ministero dei Trasporti prevede una serie di agitazioni che coinvolgeranno il comparto aereo, ferroviario, marittimo e il trasporto pubblico locale, con possibili disagi sia per i pendolari sia per chi ha in programma viaggi. Il mese sarà segnato da numerose astensioni dal lavoro, distribuite nell'arco di diverse settimane. Le proteste interesseranno più livelli del sistema dei trasporti, creando una situazione complessa e potenzialmente critica per cittadini e imprese. Si parte il 10 aprile e si arriva fino alla fine del mese, con scioperi che potrebbero avere effetti a catena sulla circolazione e sulla logistica.