La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale nazionale di 24 ore in programma lunedì 9 marzo. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati di base Cobas, Cub e Usb e coinvolge lavoratori del settore pubblico e privato. L'astensione dal lavoro riguarderà l'intera giornata, con possibili ripercussioni soprattutto nei servizi pubblici. Non è, invece, coinvolto direttamente il comparto dei trasporti. Per i vigili del fuoco la protesta sarà ridotta, con uno stop previsto dalle 9 alle 13. Alla base della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni sindacali: dall'aumento dei salari alla lotta contro la precarietà, fino alla richiesta di maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di politiche più incisive per la parità di genere.