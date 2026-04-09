In aeroporto: gli italiani giocano d’anticipo e guai a chi salta la coda!

GENERE ED ETÀ – Non è solo la nazionalità a influire sui comportamenti in aeroporto, a cominciare dalla puntualità con cui ci si presenta all’imbarco: hanno un certo peso anche l’età e il genere. Quando si tratta di arrivare in anticipo, gli adulti tra i 55 e i 64 anni (64%) e le donne (60%) sono al primo posto. Tra gli italiani più propensi ad attenersi alle indicazioni della compagnia aerea ci sono over 65 (41%) e uomini (40%). Anche i comportamenti al gate rispecchiano le differenze generazionali: la maggioranza dei viaggiatori, capitanata da over 65 (47%) e uomini (38%), di solito resta seduta finché il proprio gruppo non viene chiamato, mentre i giovanissimi tendono sia ad appostarsi di fianco alla fila per unirsi al momento giusto (43%) e anche ad imbarcarsi per ultimi (23%). Infine, la fascia 55-64 anni (19%) e gli uomini (18%) apprezzano maggiormente l’anticipo, piazzandosi in una fila ancora inesistente per assicurarsi un buon posto.