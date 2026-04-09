In aeroporto: gli italiani giocano d’anticipo e guai a chi salta la coda!
Un curioso identikit dei comportamenti dei viaggiatori internazionali ai gates di imbarco, in attesa del loro aereo
Per molti viaggiatori la vacanza inizia in aeroporto, molto prima dell’arrivo nella destinazione prescelta: ne fa parte a pieno titolo anche il tempo del viaggio, con le sue attese, i rituali e i gesti che si compiono in attesa del volo, tra i controlli di sicurezza, i gate e le sale d’imbarco. E anche in questo caso, viaggiatore che incontri, usanza che trovi: gli italiani, ad esempio, tendono a recarsi in aeroporto con un buon anticipo sull’orario di imbarco e hanno una vera allergia nei confronti di chi non rispetta il suo turno in coda o abbandona i rifiuti in giro, invece che gettarli negli appositi cestini. I primi a presentarsi agli imbarchi sono però gli spagnoli, mentre ancor più suscettibili nei confronti degli indisciplinati sono i britannici.
Una curiosa indagine ha analizzato le abitudini in aeroporto dei viaggiatori italiani e di altri Paesi, regalandoci un’interessante fotografia delle consuetudini di chi è in attesa di prendere il volo verso le vacanze, dall’orario di arrivo in aeroporto al modo di affrontare l’imbarco. L’indagine, che ha coinvolto 9000 intervistati in 7 diversi Paesi, tra cui l’Italia, è stata condotta da OnePoll per la piattaforma di viaggi eDreams, mettendo in luce una prospettiva inedita delle somiglianze e differenze che caratterizzano nel mondo il modo di vivere l’aeroporto.
GLI ITALIANI GIOCANO D’ANTICIPO – Innanzi tutto, i viaggiatori del Belpaese sono puntuali all’imbarco, anzi, tendono a giocare d’anticipo: la maggioranza di loro (58%) afferma di recarsi sempre prima del necessario, preferendo rilassarsi una volta raggiunto il gate. A questi si aggiunge un altro 37%, che arriva all’orario indicato dalla compagnia aerea, mentre il 4% attende l’ultimo minuto prima della chiusura del boarding. Prima dell’imbarco, quando i passeggeri cominciano ad affollarsi al gate, emergono linee di comportamento differenti: il 36% degli italiani punta sulla comodità e resta seduto al proprio posto finché non viene chiamato il suo gruppo, giudicando silenziosamente chi si appresta a formare file in anticipo. Più timoroso, un 25% si posiziona nei dintorni della fila, pronto a unirsi al momento giusto, mentre il 18% si dichiara apertamente “anti-file” e attende l’ultimissimo minuto per imbarcarsi. Al contrario, il 15% inizia a mettersi in fila quando questa ancora non esiste.
E NEGLI ALTRI PAESI? - Se gli italiani tendono a giocare d’anticipo, ancora di più fanno gli spagnoli, in prima fila tra chi preferisce arrivare con largo anticipo (62%), mentre portoghesi (41%), francesi (38%) e italiani (37%) tendono ad affidarsi alle indicazioni della compagnia aerea. Una volta raggiunto il gate, portoghesi (66%) e britannici (51%) attendono di venire chiamati per il boarding, restando seduti al loro posto e guardando con sufficienza chi si affolla subito davanti al gate. Tra questi emergono soprattutto gli spagnoli (28%), che si appostano vicino alla fila e si uniscono al momento giusto, mentre italiani e tedeschi (15%) si uniscono addirittura alla fila non ufficiale pur di assicurarsi un buon posto. I viaggiatori del Belpaese, tuttavia, sono anche i più fedeli sostenitori della filosofia “anti-fila” (18%), puntando a imbarcarsi per ultimi, seguiti da francesi (17%) e spagnoli (14%).
I COMPORTAMENTI STIGMATIZZATI – Se l’attesa in aeroporto è un momento in cui si pregusta la gioia della vacanza, non sempre i comportamenti altrui la rendono piacevole. Secondo gli italiani, i più fastidiosi in assoluto sono coloro che tagliano la fila ai controlli o all’imbarco (46%), seguiti da chi abbandona i rifiuti dove non dovrebbe (45%). Disturba anche chi parla ad alta voce al telefono o addirittura con il vivavoce (40%), e chi occupa i posti a sedere con i suoi effetti personali (35%). I viaggiatori più suscettibili in assoluto ai comportamenti fastidiosi e sgradevoli dei compagni di viaggio sono i britannici, infastiditi soprattutto da chi blocca un posto con i suoi effetti personali (52%) e chi taglia la fila (51%) – la tendenza maggiormente menzionata anche dalle altre nazionalità. Non gradiscono inoltre chi sta troppo vicino al ritiro bagagli (25%) e il suono sgradevole delle valigie cigolanti (13%). D’altro canto, i francesi disprezzano soprattutto chi abbandona rifiuti (49%) e chi parla ad alta voce al telefono (49%).
GENERE ED ETÀ – Non è solo la nazionalità a influire sui comportamenti in aeroporto, a cominciare dalla puntualità con cui ci si presenta all’imbarco: hanno un certo peso anche l’età e il genere. Quando si tratta di arrivare in anticipo, gli adulti tra i 55 e i 64 anni (64%) e le donne (60%) sono al primo posto. Tra gli italiani più propensi ad attenersi alle indicazioni della compagnia aerea ci sono over 65 (41%) e uomini (40%). Anche i comportamenti al gate rispecchiano le differenze generazionali: la maggioranza dei viaggiatori, capitanata da over 65 (47%) e uomini (38%), di solito resta seduta finché il proprio gruppo non viene chiamato, mentre i giovanissimi tendono sia ad appostarsi di fianco alla fila per unirsi al momento giusto (43%) e anche ad imbarcarsi per ultimi (23%). Infine, la fascia 55-64 anni (19%) e gli uomini (18%) apprezzano maggiormente l’anticipo, piazzandosi in una fila ancora inesistente per assicurarsi un buon posto.