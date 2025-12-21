Aeroporto di Fiumicino mai così affollato: nel 2025 superati i 50 milioni di passeggeri

© ansa
Per la prima volta nella sua storia, l'aeroporto di Roma Fiumicino ha superato il traguardo dei 50 milioni di passeggeri registrati nell'arco di un solo anno. Il risultato arriva a ridosso delle festività natalizie. Il Leonardo da Vinci di Fiumicino, recentemente inserito nella Top 10 mondiale degli scali con il maggior numero di collegamenti secondo l'analisi della società specializzata Cirium, raggiunge così un livello di traffico mai registrato in precedenza. Le proiezioni indicano che il 2025 si chiuderà con un totale superiore ai 51 milioni di passeggeri, pari a una crescita di oltre il 4% rispetto all'anno passato, con più di 2 milioni di transiti aggiuntivi.