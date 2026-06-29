Santa Margherita ligure, un bagnino guarda i mondiali al cellulare mentre è in servizio: multato stabilimento

Invece di fare attenzione alla sicurezza dei bagnanti, stava guardando sul telefonino una partita dei mondiali. Una distrazione che non è passata inosservata ai militari della Guardia costiera che stavano effettuando dei controlli a sorpresa negli stabilimenti balneari del Levante ligure e che hanno multato il titolare del bagno con una sanzione di 2mila euro.
Non è stata l'unica multa comminata dai militari che, pattugliando le spiagge per tutelare la sicurezza dei bagnanti, hanno comminato oltre 14mila euro di sanzioni che vanno dal sequestro di pesce senza certificazione, alla mancanza di tracciabilità dei prodotti ittici che può mettere a serio rischio la salute delle persone, fino alla guida della moto d'acqua senza patente.
Un ruolo importante quello della Guardia costiera, soprattutto d'estate quando le spiagge e le coste si riempiono di milioni di turisti. I militari effettuano controlli sulle spiagge, negli stabilimenti balneari per verificare il rispetto delle normative a terra e in acqua e perfino nei ristoranti per controllare il pesce che finisce sulle tavole per i clienti.