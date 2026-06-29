Santa Margherita ligure, un bagnino guarda i mondiali al cellulare mentre è in servizio: multato stabilimento

Invece di fare attenzione alla sicurezza dei bagnanti, stava guardando sul telefonino una partita dei mondiali. Una distrazione che non è passata inosservata ai militari della Guardia costiera che stavano effettuando dei controlli a sorpresa negli stabilimenti balneari del Levante ligure e che hanno multato il titolare del bagno con una sanzione di 2mila euro.