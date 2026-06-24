Palermo, i cani bagnini spopolano sulla spiaggia di Mondello: "Sono i nostri eroi"

Con le ondate di caldo sempre più intense anche un semplice bagno in mare può presentare rischi, specie per i soggetti fragili. A Mondello, nota spiaggia di Palermo, sono entrati in servizio i canini bagnini specializzati negli interventi di soccorso. "Otto è un labrador di 12 anni e mezzo che è diventato un eroe", dice a "Dentro la Notizia" l'addestratrice Viviana La Malfa, dell'Associazione Cani Salvataggio (Acs).
Da Harley, labrador biondo di 8 anni a Kimi, golden retriever di 2 ancora in formazione: l'unità cinofila conta esemplari di ogni età ed esperienza per nulla intimoriti dal contatto con le onde. I volontari effettuano quindi una dimostrazione pratica e mostrano all'inviata di Canale 5 come avviene un'operazione di salvataggio. "Quando vedono una persona che inizia a sbracciarsi l'addestratore avvisa il cane ed entrambi si lanciano in acqua verso il soggetto in difficoltà", spiega uno dei volontari dell'associazione che poi aggiunge: "Con l'aiuto del cane tornano a riva, in questo modo il bagnino può occuparsi del bagnante mentre l'unità cinofila si occupa del trasporto".
Come spiega il volontario Acs, i cani bagnini sono addestrati per trainare fino a 4-5 persone sfruttando la maggiore agilità che riescono ad acquisire attraverso il nuoto. "Grazie ad un imbrago brevettato ci sono diversi manici ai quali i bagnanti si possono aggrappare", afferma l'addestratore aggiungendo che l'intesa tra il proprietario e l'animale riveste un ruolo fondamentale nel coordinare al meglio il servizio di emergenza.