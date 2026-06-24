Palermo, i cani bagnini spopolano sulla spiaggia di Mondello: "Sono i nostri eroi"

Con le ondate di caldo sempre più intense anche un semplice bagno in mare può presentare rischi, specie per i soggetti fragili. A Mondello, nota spiaggia di Palermo, sono entrati in servizio i canini bagnini specializzati negli interventi di soccorso. "Otto è un labrador di 12 anni e mezzo che è diventato un eroe", dice a "Dentro la Notizia" l'addestratrice Viviana La Malfa, dell'Associazione Cani Salvataggio (Acs).