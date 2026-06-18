Giornata mondiale del picnic, sulla spiaggia di Mondello tra arancine e dolcetti tipici

Per molti italiani il picnic "all'americana" si conferma un rito ormai irrinunciabile, meglio ancora se consumato in spiaggia. A Mondello, storico lido palermitano, la giornata mondiale dedicata ai pasti consumati all'aria aperta, è trascorsa all'insegna della riscoperta, in compagnia o sotto l'ombrellone, dei piatti tipici della tradizione siciliana.
Dalle arancine ai cannoli, dalla pasta al forno alle ciambelle fritte: sono molti i bagnanti che non rinunciano a gustare le prelibatezze locali sul bagnasciuga ma c'è anche chi opta per cibi più leggeri, a partire dalla frutta fresca di stagione. "Ho preparato un panino con la melanzana fritta", spiega all'inviata di "Dentro la Notizia" una bagnante mentre, a poca distanza, un ambulante arrostisce pannocchie pronte per essere gustate sulle sdraio.
Rispettando lo spirito del picnic, che celebra il buon cibo e lo stare insieme, i bagnanti spiegano che questi sfizi si prestano a essere consumati nell'arco dell'intera giornata "senza buttare via niente". Non possono poi mancare gli anelletti al forno da gustare anche freddi sulla riva con i piedi già immersi in acqua. L’obiettivo resta quello di azzerare lo stress: meno stoviglie, più praticità; meno preparazioni complesse, più combinazioni intelligenti.