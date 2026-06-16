Sagre di gusto: feste d’estate con prodotti e sapori in tutta Italia

Le sagre del terzo weekend di giugno, da venerdì 19 a domenica 21, primo giorno di estate, offrono un’ampia scelta di sapori e di manifestazioni in tutta Italia. In un clima ormai del tutto estivo si festeggiano le carni, ma anche la pasta fresca e alcuni prodotti dell’orto, protagonisti di preparazioni “povere” e appartenenti alla civiltà contadina. Ecco quindi la nostra selezione, con eventi e feste in tutta Italia.
PROSCIUTTIAMO, Saint-Marcel (Aosta) – Appuntamento in Valle d’Aosta, alle porte della città capoluogo, da venerdì 19 a domenica 21 giugno, per scoprire il prosciutto crudo, eccellenza gastronomica locale. Nel fine settimana, questo piccolo paese del valle allestisce la Via del Prosciutto, un itinerario di 18 km da percorrere a piedi o in bicicletta (sul posto è attivo anche un servizio di noleggio di bici elettriche), alla scoperta di questa specialità gastronomica, con tappe di gusto allietate anche da musica e folclore. In occasione della sagra si svolge anche il 5° Vertical Saint Marcel “Prosciuttiamo a 1000”, competizione sportiva di “sola salita” lungo un percorso di 7 km e 1.268 m di dislivello positivo. Il percorso parte dalla Valdotaine e termina alle Miniere di Servette davanti alla galleria 1815; sullo sfondo il castello, i villaggi medioevali di Enchasaz e Seissogne, i forni, i mulini e granai, il Santuario ottocentesco di Plout. Previsti tre punti ristoro lungo il percorso. Informazioni: prosciuttiamo.it.
C’É FERMENTO!, Saluzzo (Cuneo)- Il festival dedicato alle “Grandi birre dei piccoli birrifici” riempie i boccali da giovedì 18 a domenica 21 giugno, segnando l’arrivo dell’estate. A Saluzzo, l’Ex Caserma Musso ospita quattro giorni di festa in compagnia di 20 birrifici italiani provenienti da Piemonte, Liguria. Toscana e Veneto che presentano i loro prodotti con degustazioni e laboratori. Accanto alle birre artigianali trovano ospitalità ben 12 spazi food che propongono sapori della cucina locale e italiana in generale. Per il divertimento di grandi e bambini ci sono le animazioni di busker e giocolieri e tanti momenti musicali. Orario: giovedì, dalle ore 18.00 alle 24.00; venerdì, dalle 18.00 alle 01.00; sabato, dalle 18.00 alla 1.00; domenica, dalle 18.00 alle 24.00. Informazioni: cefermento.it.
SAGRA DEL MIRTILLO, Moncrivello (Vercelli) – Da giovedì 18 a domenica 21 giugno il piccolo borgo piemontese di Moncrivello torna a celebrare la sagra dedicata al mirtillo, frutto dalle riconosciute proprietà benefiche, protagonista di una gioiosa sagra che si ripete da ormai oltre dieci anni. Il fine settimana è occasione di una full immersion alla riscoperta dei sapori naturali e genuini del territorio: sono presenti all’evento oltre 100 espositori che presentano i loro prodotti nella piazzetta del gusto. Ci sono, naturalmente, mirtilli e gogò ma anche tante altre eccellenze gastronomiche locali. A corollario della sagra sono in programma tanti eventi divertenti, tra cui la corsa del mirtillo la camminata del mirtillo, le visite guidate alle mirtillaie, la possibilità di provate lo YOTES (yoga e Pilates) e molti altro ancora. Il programma è sul sito di riferimento: www.sagramirtillomoncrivello.it.
SAGRA DELLO STRUZZO, Governolo (Mantova) – Secondo weekend, da venerdì 19 a mercoledì 24 giugno, con la festa in onore della specialità del borgo di Governolo, borgo ricco di storia in provincia di Mantova, per scoprire la carne di struzzo. L’appuntamento è presso il parco delle manifestazioni di Governolo, dove, oltre a godere della buona cucina, si può partecipare a momenti sportivi e musicali. Gli stand gastronomici propongono tante ottime specialità a base di struzzo: ad esempio, ci sono le tagliatelle al ragù di struzzo, il risotto allo struzzo, i fagottini al ripieno di struzzo, il filetto e la tagliata, medaglioni e stracotto. Ci sono anche il raduno delle auto storiche e le performance di tante ottime band musicali. Apertura stand gastronomico ore 19.30. Disponibilità anche di asporto. Informazioni: www.sagradellostruzzo.com/.
FESTA DEL TORTELLO AMARO, Castel Goffredo (Mantova) - Le uniche cose amare di Castel Goffredo, piccolo centro del Manotovano, sono il tortello, le tagliatelle alle erbe, la polenta, la frittata e l'elisir: per il resto, solo divertimento e piacere per la Sagra del Tortello Amaro, in calendario da venerdì 19 a domenica 21 giugno, in un appuntamento ormai tradizionale di inizio estate. Cornice dell’evento è il parco La Fontanella, luogo in cui la Pro Loco da quasi trent’anni riunisce buone forchette e produttori per un evento gustosissimo. La festa gastronomica è in perfetto stile mantovano, con piatti a base di “erba amara”, la Balsamita Major o Erba di San Pietro, che diventa ingrediente essenziale nella preparazione del tortello e di numerose altre pietanze della cucina castellana, tra cui brasato di coppa di maiale con polenta amara, e persino dell’Amarluccio, del gelato, della torta e dell’elisir verdeamaro. Appuntamento tutte le sere a partire dalle ore 19.00. Dalle ore 21.30, serate danzanti e spettacoli per tutti. Informazioni: www.tortelloamaro.it.
SAGRA DELLA CIPOLLA ROSSA, Breme (Pavia) – Secondo fine settimana, dal 19 al 21 giugno, in compagnia della dolcissima cipolla rossa de.c.o., da scoprire tutte le sere a cena (la domenica anche a pranzo) per immergersi nei sapori della Lomellina. Il borgo di Breme propone la degustazione di numerosi piatti per un vero “spettacolo” del gusto. Oltre alla classica frittata e all’ottima zuppa, la cipolla si gusta in mille modi, compreso un sorprendente gelato con cui concludere l’esperienza di gusto. Chi non ama questo prodotto trova molte altre specialità, tra cui pasta al sugo, salamelle, trippa, salsicce, stufato d’asino e polenta come contorno. In occasione della sagra è possibile effettuare visite guidate ai monumenti storici del borgo (tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 22.30) o visitare la mostra fotografica e il mercatino di artigianato e hobbisti con oltre 50 bancarelle. Per i bambini c’è il luna park tutte le sere. A fine sagra, da lunedì 22 giugno sarà possibile acquistare la cipolla rossa direttamente dai produttori locali. Orari stand gastronomici: tutti i giorni dalle 19.15 alle 23.00; domenica anche a pranzo, dalle 12.00 alle 14.30. Informazioni: www.cipollarossabreme.it.
LA PUGLIA E I SAPORI DEL SUD, Bologna – Da venerdì 19 a domenica 21 giugno il primo villaggio pugliese itinerante fa tappa nel capoluogo emiliano per una golosa sagra che porta al Nord i sapori di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura. L’appuntamento è in Piazza XX Settembre a Bologna, per tre giorni in cui immergersi in un’atmosfera suggestiva, con tanto di ulivi, trulli e con le sontuose luminarie tipiche delle feste pugliesi. Protagonista della festa è il miglior cibo di strada con gli squisiti prodotti pugliesi, sia dolci che salati, accompagnati dalle ottime birre del territorio per un vero viaggio del gusto di impronta pugliese. Bancarelle di prodotti enogastronomici, artigianato e hobbisti oltre alle esibizioni dei migliori artisti di strada, spettacoli di pizzica e serate di dj set he completano il programma della festa. Ingresso gratuito. Informazioni: www.facebook.com/tipicoeventi.
FESTA DELLA CILIEGIA, Capodacqua di Assisi (Perugia) – Secondo weekend in compagnia delle meravigliose ciliegie di Capodacqua di Assisi, piccolo paese alle pendici del monte Subasio, che da venerdì 12 giugno sta festeggiando il delizioso prodotto in una sagra che prosegue fino a domenica 21 giugno, giungendo alla sua 39a edizione in una originale esperienza gastronomica. Le ciliegie sono protagoniste di numerosi piatti salati, come il risotto, oltre che di squisiti dolci, come le classiche crostate, pasticcini, gelati e molto altro ancora, in 10 serate di festa. L’atmosfera è allietata da musica. Gli stand gastronomici aprono alle 19.30. Informazioni: www.facebook.com/festadellaciliegiacapodacqua.
FESTA DELLA LAVANDA, Assisi – Secondo dei quattro fine settimana, il 20-21, 27-28 giugno e poi ancora il 4 – 5 luglio, in cui godere l’intenso profumo delle spighe violette che riempie le strade e le piazze di Castelnuovo, frazione di Assisi. La Festa della lavanda di Assisi è un’occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, all’insegna dei colori e profumi tipici di inizio estate. Oltre alla visita ai filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, allo stupendo giardino delle salvie ornamentali e al campo delle erbe aromatiche, si tiene una mostra di florovivaismo con le piante e prodotti artigianali alla lavanda. Si possono ammirare le collezioni di piante rare, rose, agrumi, piante grasse che i più importanti collezionisti, florovivaisti e artigiani di qualità presentano durante l’evento. Sono in programma numerose visite guidate per scoprire le piante aromatiche spesso sconosciute, corsi dedicati a unguenti, oleoliti e tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), un concorso fotografico, un concorso di pittura e momenti in cui scoprire come si fa la distillazione dell’olio essenziale di lavanda con un piccolo alambicco. Chi desidera un momento più dolce, può partecipare alla dimostrazione di realizzazione cioccolatini ripieni con glassa alla lavanda. Tra gli appuntamenti del gusto cii sono le cene a tema lavanda del sabato sera. I campi sono poi visitabili durante la settimana dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Il venerdì e il sabato sera, dopo l’orario di chiusura (ore 19:00) il lavandeto sarà aperto per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata con musica dal vivo o per un picnic sul prato. Prenotazione obbligatoria. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 22.00. www.illavandeto.com.
SAGRA DEGLI GNOCCHI, Pantuliano di Pastorano (Caserta) – Questa sagra, giunta alla sua quattordicesima edizione, si svolge negli ampi spazi del Centro Sportivo "C. Caricchia" di Pantuliano, da giovedì 18 a domenica 21 giugno. La sagra è interamente gestita e organizzata dalla comunità locale, in particolare dalla Pro Loco di Pastorano e dal Comitato Festa. Il cuore dell'evento è offerto dagli gnocchi freschi, preparati artigianalmente dalle "maestre" del paese secondo la ricetta della tradizione locale, serviti prevalentemente con il classico e ricchissimo ragù campano. Oltre ai primi piatti, la sagra offre l’occasione per assaggiare il Guanto Pantulianese, un antico dolce fritto tipico della zona di Caserta, simile a una ciambella soffice e intrecciata, tradizionalmente preparato per le grandi feste e i matrimoni. Ad accompagnare gli gnocchi e i dolci c'è l'Asprinio d'Aversa, un vino bianco locale freschissimo, frizzante e spiccatamente acidulo, fresco in bocca e al palato. Questa edizione punta moltissimo sul recupero della musica e del folklore del Sud Italia, con serate a ingresso gratuito, dedicate alla musica popolare campana con canti, balli tradizionali e l'energia di importanti gruppi di musica folk del territorio. Gli stand enogastronomici aprono ogni sera a partire alle ore 20.00. INFO: www.facebook.com.
CICERCHIAFEST 2026, Licodia Eubea (Catania) - Da venerdì 19 a domenica 21 giugno appuntamento con la cicerchia, il piccolo legume antico che nel borgo non lontano da Catania dà appuntamento domenica 21 giugno presso il Corso Umberto I e Piazza Garibaldi con degustazioni, show cooking, laboratori del gusto ed escursioni dedicate alla riscoperta dell'antico legume protagonista del tipico piatto locale, la patacò. L'evento è organizzato dall'associazione Strade degli Iblei A.P.S. in collaborazione con Slow Food Sicilia e Slow Food Catania. A diposizione dei partecipanti c’è un ricco programma culturale ed enogastronomico, che unisce la tutela della biodiversità all'arte. La Patacò, piatto principale del luogo, è una sorta di polenta densa e saporita ottenuta dalla macinazione dei semi di cicerchia: viene tradizionalmente cotta sul fuoco e arricchita con ingredienti come broccoli, salsiccia, olio d'oliva o peperoncino; può essere gustata sia calda, al cucchiaio, sia fredda, tagliata a fette e fritta. Le vie principali del centro storico – in particolare Corso Umberto I e Piazza Garibaldi – si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto, in modo che il cibo di strada locale può essere gustato assistendo a performance di artisti di strada, musicisti itineranti, giocolieri e spettacoli dal vivo. INFO: https://www.facebook.com/CicerchiaFest/