Sagre di gusto: feste d’estate con prodotti e sapori in tutta Italia

FESTA DELLA LAVANDA, Assisi – Secondo dei quattro fine settimana, il 20-21, 27-28 giugno e poi ancora il 4 – 5 luglio, in cui godere l’intenso profumo delle spighe violette che riempie le strade e le piazze di Castelnuovo, frazione di Assisi. La Festa della lavanda di Assisi è un’occasione per trascorrere una giornata in campagna immersi nella natura, all’insegna dei colori e profumi tipici di inizio estate. Oltre alla visita ai filari di lavanda viola, bianchi, blu, rosa, allo stupendo giardino delle salvie ornamentali e al campo delle erbe aromatiche, si tiene una mostra di florovivaismo con le piante e prodotti artigianali alla lavanda. Si possono ammirare le collezioni di piante rare, rose, agrumi, piante grasse che i più importanti collezionisti, florovivaisti e artigiani di qualità presentano durante l’evento. Sono in programma numerose visite guidate per scoprire le piante aromatiche spesso sconosciute, corsi dedicati a unguenti, oleoliti e tisane (durata corso circa 2 ore, su prenotazione), un concorso fotografico, un concorso di pittura e momenti in cui scoprire come si fa la distillazione dell’olio essenziale di lavanda con un piccolo alambicco. Chi desidera un momento più dolce, può partecipare alla dimostrazione di realizzazione cioccolatini ripieni con glassa alla lavanda. Tra gli appuntamenti del gusto cii sono le cene a tema lavanda del sabato sera. I campi sono poi visitabili durante la settimana dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00. Il venerdì e il sabato sera, dopo l’orario di chiusura (ore 19:00) il lavandeto sarà aperto per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata con musica dal vivo o per un picnic sul prato. Prenotazione obbligatoria. Orari: dalle ore 10.00 alle ore 22.00. www.illavandeto.com.