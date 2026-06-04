Val di Fiemme: Respirart, alchimie artistiche ad alta quota

L'estate 2026 segna la diciottesima edizione della manifestazione internazionale, ideata e organizzata dalla curatrice Beatrice Calamari insieme al direttore artistico Marco Nones. È la coppia che da diciotto anni custodisce il parco e ne disegna l'identità, scegliendo gli artisti invitati e calibrando ogni volta il dialogo fra opera e ambiente. Le artiste di quest'anno sono Antonella De Nisco, di Reggio Emilia, e Stefania Lai, di Lanusei. Emilia e Sardegna che salgono in quota per dialogare con le Dolomiti del Latemar — patrimonio Unesco — attraverso due installazioni site-specific molto diverse, ma percorse da un filo comune: la relazione fra dentro e fuori, fra l'interiorità di chi osserva e ciò che lo circonda.