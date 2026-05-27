Lo spettacolo delle Dolomiti a passo lento: la Curona de Gherdëina

Traducendo dal ladino, la “corona della Val Gardena”, così chiamata perché le cime e i gruppi montuosi che circondano la vallata formano visivamente una "corona" di roccia, si snoda in cinque tappe attraverso i paesaggi protetti dall'UNESCO – dall'Alpe di Siusi alle Odle, al massiccio del Sella, al Sassolungo – ma, a seconda del livello dell’escursionista (sia esso esperto o invece poco allenato), può prevedere camminate intense fin dal primo passo oppure spostamenti parziali con impianti di risalita, per ridurre il dislivello e rendere l’itinerario accessibile a chi cerca un’esperienza moderata tra attività outdoor e relax. Alla fine di ogni giornata il nostro viaggiatore scende al proprio accogliente alloggio nei paesi di Ortisei, Santa Cristina e Selva per il pernottamento; si scelgono gli alberghi più attrezzati per gli escursionisti esigenti, con ristoranti di qualità, centri benessere con ogni dotazione e ogni disciplina olistica per rilassarsi e recuperare le forze. Poi si risale la mattina successiva e si riprende il cammino: alla fine della vacanza il disegno dei tragitti avrà la sembianza di un fiore con 5 grandi petali.