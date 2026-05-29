L'Umbria si fa sistema: bike, cammini e gli 800 anni di S. Francesco

A nord-est, Gubbio allarga il proprio raggio con la mostra "Francesco a Gubbio" articolata su più sedi, mentre il Monte Cucco offre trekking, mountain bike e parapendio. Più a est si apre la Valnerina, uno dei contesti naturalistici più intensi dell'intera regione: attraversarla, tra gole scavate nella roccia, acque e borghi di pietra, è già un viaggio. La valle conduce fino a Norcia, dove la riapertura del centro storico e della Basilica di San Benedetto è la notizia più rilevante della stagione: non una ricostruzione, un ritorno. La fioritura di Castelluccio, tra fine giugno e metà luglio, resta l'immagine-simbolo. Poco oltre, bcon i luoghi di Santa Rita e Terni con la Cascata delle Marmore, la più alta cascata artificiale d'Europa.