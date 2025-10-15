Umbria: in bici o a piedi nelle terre di San Francesco

I BORGHI E I LUOGHI DA VISITARE - Tra i luoghi di interesse toccati dall’itinerario ricordiamo solo i principali. Assisi è una piccola meraviglia che non ha bisogno di presentazioni, ma altrettanto belli sono i borghi di Spello e Bevagna che si trovano sulle colline adiacenti: a Bevagna si può cogliere l’occasione per lasciarsi incantare dalla centrale Piazza Silvestri, con la sua fontana e le splendide architetture che la circoscrivono: il duecentesco Palazzo dei Consoli e le tre chiese (San Michele e San Silvestro di epoca romanica e Ss. Domenico e Giacomo, edificata alla fine del Duecento). Per chi segue il percorso con spirito “francescano”, a poca distanza da Bevagna è d’obbligo una sosta a Bevagna Cannara, luogo in cui il Santo Poverello tenne la celebre predica agli uccelli, episodio ricordato da una graziosa edicola. Foligno, a poca distanza, oltre a numerosi elementi di interesse per la visita, è il luogo in cui San Francesco vendette il suo cavallo e molte merci preziose sottratte al padre affinché ad Assisi potesse essere restaurata la chiesa di San Damiano, esaudendo il desiderio espressogli in una visione dal Crocifisso di quella stessa chiesa, ridotta in rovina. Poco lontano, raggiungibili con una piccola deviazione, si trovano le Fonti del Clitunno, piccola e incantevole oasi di pace e di silenzio, tra alberi secolari e laghetti dalle acque sorprendentemente limpide.