Foligno: un weekend di bici con La Francescana Ciclostorica dell’Umbria

La Francescana non è una gara, ma una pedalata che racconta con autenticità un territorio, all’insegna della lentezza. Le centinaia di ciclisti provenienti da tutta Italia, in sella a biciclette storiche e vestiti con abiti d’epoca, possono scegliere uno dei tre itinerari di 35, 50 e 80 chilometri, tra borghi e piazze medievali, filari di viti e oliveti secolari della Valle Umbra. Tra i centri toccati spiccano i nomi di Bevagna, Montefalco, Spello e Cannara, dove sono in programma tappe di soste conviviali, con ristori d’eccellenza in piazze e cantine storiche – dal Carapace di Arnaldo Pomodoro alla cantina Arnaldo Caprai – con musica dal vivo, vino, olio e prodotti tipici del territorio.