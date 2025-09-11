Color Walk: lungo lo Stivale alla scoperta del nuovo trend, tra esercizio e mindfulness

CAMMINATE ALLA RICERCA DEI COLORI - Si chiama Color Walk ed è uno dei trend che stanno spopolando su TikTok: si esce per fare una passeggiata, si seleziona un colore e, lungo il percorso, lo si cerca nei dettagli dell’ambiente circostante. Una pratica che affianca ai benefici dell’attività fisica quelli della meditazione dinamica che, secondo gli esperti, mantiene la mente ancorata al tempo presente e contribuisce ad alleviare lo stress. Ma le “camminate alla ricerca dei colori” non sono solo questo: sono anche un’occasione per esplorare nuovi luoghi e guardare quelli già conosciuti con altri occhi, andando alla scoperta della bellezza dei singoli dettagli. Ecco 6 destinazioni italiane, da Nord a Sud, ideali per una Color Walk, selezionate da Campeggi.com: dal “cuore verde” del Trentino al “borgo azzurro” della Puglia.



VALLE DEL VANOI: IL “CUORE VERDE DEL TRENTINO” - Non si può pensare al verde senza pensare al Trentino Alto Adige e alla Valle del Vanoi, nel Trentino orientale, ai confini del Primiero e del Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino. La Valle del Vanoi, nota come “il cuore verde del Trentino”, è il luogo che rappresenta al meglio questo colore: dagli ontani e dai salici del fondovalle, fino ai larici e agli abeti della parte più alta del piano subalpino, le foreste di questa valle sono un piacere per gli occhi e il luogo perfetto per una Color Walk all’insegna del benessere. A caccia di dettagli? Verdi sono gli alberi, ma anche qualche animale parte della fauna variegata della zona, come il picchio cenerino e la rana temporaria. E quando viene l’autunno il colore cambia, e a dominare sono le mille sfumature del foliage, dal giallo al marrone passando per l’arancio.



CHIOGGIA E LE CASE ROSSE - Canali, case colorate sull’acqua, ponti che ricordano Venezia, ma con meno caos: Chioggia conserva tutta la bellezza e lo spirito del Veneto, ma a misura di turista. Il centro storico di questa cittadina è un’esplosione di colori in cui è facile scorgere case tinte di rosso, che fanno capolino tra una costruzione e l’altra. Un colore molto presente, che si ritrova anche in costumi e bandiere tradizionali, che fanno bello sfoggio di sé in feste e ricorrenze, come il Palio della Marciliana, che si tiene il terzo weekend di giugno, evento in cui Chioggia rievoca la guerra contro Genova del 1379.



MASSA MARITTIMA: IL GIALLO DEI CAMPI DI GIRASOLI - In Toscana, architettura e natura danzano in perfetto equilibrio, creando panorami armoniosi che invitano alla scoperta. E in estate, la magia si intensifica con la regione che si accende di un giallo vibrante grazie a sconfinate distese di girasoli, la cui fioritura va da maggio ad ottobre. Per ammirarle si può raggiungere Massa Marittima, una località che offre non solo la possibilità di immergersi nell'arte con la Cattedrale di San Cerbone e il Giardino d'Arte "Sol Omnibus Lucet", ma anche quella di rimanere incantati di fronte a un vero e proprio mare dorato.



CASTELLUCCIO DI NORCIA E LE SFUMATURE DEL VIOLA - Per chi vuole andare alla ricerca del viola e delle tinte pastello, la destinazione ideale è Castelluccio di Norcia, in Umbria: una località famosa per le spettacolari fioriture che, tra maggio e luglio, trasformano i monocromatici pascoli in un vero tripudio di colori. Ormai sono passate, ma segnatevelo in agenda per l’anno prossimo, che è uno spettacolo veramente emozionante da vedere! Tra le varietà floreali che popolano il Pian Grande e il Pian Perduto ci sono in particolare viole, fiordalisi e genzianelle, che ogni anno regalano uno spettacolo naturale unico a migliaia di visitatori, celebrato durante la Festa della Fioritura che si tiene solitamente la terza e l’ultima domenica di giugno.



CASAMASSIMA: IL “BORGO AZZURRO” PUGLIESE - L'azzurro, colore simbolo del mare e dell'estate, porta dritti in Puglia, il "tacco" d'Italia. A pochi chilometri da Bari, Casamassima è un incantevole paese che si è guadagnato il soprannome di "borgo azzurro" grazie ai suoi numerosi edifici dipinti in un'armoniosa varietà di sfumature celesti e blu. Circondato dalle campagne carsiche, la località fu fondata durante le Guerre Puniche e nel corso dei secoli ha visto succedersi diverse signorie, di cui vi è ancora traccia nel centro storico, dal Castello alla Torre dell’Orologio.

