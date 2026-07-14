A Milano la provincia "premium" sta diventando sogno residenziale per una nuova élite
Tutta una serie di nuovi profili non rincorre più il centro, preferendo allontanarsi dal cuore della città per ritrovare un nuovo equilibrio altrove. Magari in quella periferia capace di mischiare tranquillità e servizi
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Una volta vivere "alla periferia" dell'impero, lontano dal cuore di una città, era considerato un passaggio obbligato. Prima si orbitava attorno al nucleo della metropoli e solo dopo ci si guadagnava il privilegio di penetrarla per poterla vivere a pieno. Questo era l'iter spaziale che certificava il successo. Ora il paradigma è cambiato e anche dalla provincia, sempre più "premium", si può arrivare a sentire l'inebriante aria del centro senza sentirsene esclusi. "Tutta mia la città, un deserto che conosco", cantavano gli Equipe 84 raccontando una metropoli che in alcuni periodi si esauriva appena fuori dalla sua zona nevralgica. Ma da allora sono passati svariati decenni e quel panorama non appare più replicabile nel 2026 se non in qualche spiegazzata cartolina. Oggi Milano cresce e si espande senza tuttavia trattare chi sta appena fuori come un parvenu, un abitante dall'importanza secondaria.
Il fascino discreto degli ecosistemi autonomi
In questo periodo storico sempre più famiglie guardano con favore al trasferimento in contesti residenziali immersi nel verde, organizzati come piccoli ecosistemi autonomi con servizi condivisi, sicurezza e una qualità della vita difficilmente replicabile in città. La nuova periferia è diversa da quella legata allo stereotipo, quella tristemente destinata a venire abbandonata a se stessa. Citando un capolavoro letterario di Buzzati potremmo dire che non si tratta più di auto-escludersi in isolate "Fortezze Bastiani", irraggiungibili anche dai Tartari: non c'è più alcun conflitto sotteso tra centro e periferia quanto piuttosto una scelta consapevole tra città ed “ecosistemi residenziali".
Una provincia premium e per tutti
Luoghi come Milano 3, il Borgo di Vione, il Golf Club Carimate, il comprensorio di Monticello a Cassina Rizzardi, la Pinetina ad Appiano Gentile, fino alle zone residenziali tra Mornago, il Comasco e il Varesotto, stanno vivendo una nuova fase di valorizzazione. È in atto un'autentica gentrificazione che però non ha l'ambizione di sostituire i vecchi residenti con i nuovi, quanto di fare convivere entrambi. Se certi luoghi fino a poco tempo fa venivano vissuti al massimo come dei validi buen retiro per professionisti ormai in pensione oggi è tutto diverso. Si parla infatti di luoghi moderni e vivaci in grado di garantire servizi e alta qualità della vita, anche per chi è ancora in una fase pienamente dinamica della propria esistenza. Manager internazionali, professionisti che lavorano tra Milano e la Svizzera, famiglie rientrate dall’estero e nuclei ad alta capacità di spesa. Questo è l'identikit del nuovo cliente interessato al gotha della provincia lombarda.
Un sano equilibrio
Vivere in bilico tra il centro e la periferia significa imparare a rimanere in un piacevole equilibrio tra i vantaggi di questi due posizionamenti. Piscine, campi sportivi, aree verdi, clubhouse, vigilanza privata e scuole internazionali raggiungibili in pochi minuti una volta erano comfort elitari. Oggi sono invece i capisaldi di nuovi ecosistemi, all'interno dei quali vivere almeno fino a quando lo si ritiene necessario. Come fa notare Sara Damasceni, fondatrice della società di compravendita di immobili e locazione DA MA RE, la vera competizione immobiliare del futuro" potrebbe non giocarsi più tra centro e periferia, ma tra densità urbana e qualità della vita".
Lo dicono anche i dati
Una supposizione d'altra parte assecondata dai dati. Stando ai numeri dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) e di Idealista, tra il 2020 e il 2025 diverse aree residenziali della Brianza, del Comasco e del Varesotto hanno registrato crescite dei valori superiori alla media provinciale, soprattutto nel segmento delle ville e dei residence con servizi. Le periferie e le provincie, a lungo classificate come degli autentici "non luoghi" nella concezione che ne dava Marc Augé, oggi sono quindi piuttosto le prime propaggini di qualcosa di più grande. Anche Milano straborda come ogni metropoli e, mentre esce dai suoi confini per costruirne di nuovi, finisce per creare una nuova geografia umana ed economica sempre più lontana in chilometri dalle guglie del Duomo.