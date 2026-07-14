A Milano la provincia "premium" sta diventando sogno residenziale per una nuova élite

Luoghi come Milano 3, il Borgo di Vione, il Golf Club Carimate, il comprensorio di Monticello a Cassina Rizzardi, la Pinetina ad Appiano Gentile, fino alle zone residenziali tra Mornago, il Comasco e il Varesotto, stanno vivendo una nuova fase di valorizzazione. È in atto un'autentica gentrificazione che però non ha l'ambizione di sostituire i vecchi residenti con i nuovi, quanto di fare convivere entrambi. Se certi luoghi fino a poco tempo fa venivano vissuti al massimo come dei validi buen retiro per professionisti ormai in pensione oggi è tutto diverso. Si parla infatti di luoghi moderni e vivaci in grado di garantire servizi e alta qualità della vita, anche per chi è ancora in una fase pienamente dinamica della propria esistenza. Manager internazionali, professionisti che lavorano tra Milano e la Svizzera, famiglie rientrate dall’estero e nuclei ad alta capacità di spesa. Questo è l'identikit del nuovo cliente interessato al gotha della provincia lombarda.