New York blinda gli affitti: Mamdani congela i canoni di un milione di cittadini e vara un piano casa da 28 miliardi

Il blocco degli affitti e i supermercati comunali non sono misure isolate. Sono la punta di un iceberg ideologico che Mamdani ha costruito durante tutta la campagna elettorale, vincendo le primarie democratiche contro avversari più noti e più finanziati — a cominciare dall'ex governatore Andrew Cuomo — e poi battendo agevolmente il candidato repubblicano con 13 punti di vantaggio. Il filo rosso è uno solo: New York è diventata invivibile per i suoi abitanti, e il governo deve intervenire direttamente, non solo fare da arbitro. Nei suoi primi sei mesi a City Hall, Mamdani ha eliminato un deficit di bilancio da 12 miliardi di dollari, avviato un programma pilota per l'assistenza universale gratuita all'infanzia, investito 122 milioni di dollari per assumere mille nuovi insegnanti, stanziato 250 milioni per restaurare appartamenti di edilizia popolare pericolanti. Ha lanciato il programma di autobus gratuiti per i residenti, ha riparato 100mila buche stradali in 100 giorni. Ha vietato le commissioni alberghiere nascoste e i blocchi non dichiarati sulle carte di credito.