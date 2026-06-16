Cosa può comprarsi Elon Musk con i suoi mille miliardi: dalle squadre di Serie A (200 volte) a interi Paesi

Prima di iniziare questo divertente esercizio di stile, è bene ricordare che quel trilione è composto in realtà da "fanta-soldi". Gli americani li definiscono "paper wealth", cioè ricchezza di carta dunque priva di valore concreto, perché si tratta di una valutazione della sua ricchezza complessiva senza tenere conto di quanta parte sia cash e di quanta sia invece sotto forma di azioni. Del resto la Borsa funziona proprio così, sulle stime e i valori teorici che spesso si dicono "brucino", anche se è un'espressione del tutto figurata.



Nel caso di Musk, come lui stesso più volte ha dichiarato, meno dello 0,1% del suo patrimonio è "contante". Per il resto si tratta della sua quota in SpaceX - tra i 700 e gli 866 miliardi di dollari di valore - e di quella in Tesla, così come in altre società quotate in Borsa. Questo significa che la sua ricchezza è virtuale e strettamente legata alle fluttuazioni del mercato. Se Musk volesse decidere di investire parte del suo patrimonio, dovrebbe vendere alcune azioni.



Tralasciando che una scelta del genere causerebbe un effetto a catena tale da abbattere il valore delle stesse azioni. Proprio per questo, come l'imprenditore sudafricano ha già fatto per acquisire Twitter (ora X), i miliardari ricorrono a prestiti bancari usando proprio le quote azionarie in loro possesso come garanzia per mutui a basso interesse.