Una giuria californiana: "Elon Musk ingannò gli azionisti di Twitter nel 2022 abbassando il prezzo delle azioni"

Ai giurati è stato chiesto di decidere se due tweet e alcuni commenti che Musk ha fatto in un podcast nel maggio 2022 costituissero una frode intenzionale ai danni degli azionisti di Twitter, che hanno venduto le loro azioni basandosi sulle dichiarazioni del magnate. La giuria ha stabilito che, sebbene Musk sia responsabile di aver ingannato gli azionisti con due tweet - incluso uno in cui diceva che l'accordo su Twitter era "temporaneamente sospeso" - azioni non c'era una fro intenzionalmente "cospirato" per la truffa .