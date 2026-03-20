Una giuria californiana: "Elon Musk ingannò gli azionisti di Twitter nel 2022 abbassando il prezzo delle azioni"
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Una giuria californiana ha ritenuto Elon Musk responsabile di aver ingannato nel 2022 gli azionisti di Twitter, abbassando deliberatamente il prezzo delle azioni nei turbolenti mesi precedenti all'acquisizione del social per 44 miliardi di dollari. Tuttavia, ha assolto il magnate da alcune accuse di frode, stabilendo che dietro le sue iniziative non ci fosse alcun "piano appositamente architettato" per, appunto, frodare gli azionisti. Il processo civile a San Francisco si è concentrato su una causa collettiva intentata poco prima che Musk prendesse il controllo di Twitter, in seguito rinominato X.
La vicenda legale
Ai giurati è stato chiesto di decidere se due tweet e alcuni commenti che Musk ha fatto in un podcast nel maggio 2022 costituissero una frode intenzionale ai danni degli azionisti di Twitter, che hanno venduto le loro azioni basandosi sulle dichiarazioni del magnate. La giuria ha stabilito che, sebbene Musk sia responsabile di aver ingannato gli azionisti con due tweet - incluso uno in cui diceva che l'accordo su Twitter era "temporaneamente sospeso" - azioni non c'era una fro intenzionalmente "cospirato" per la truffa .
non lo era con una dichiarazione fatta in un podcast e che non aveva intenzionalmente "cospirato" per la truffa.
La giuria ha assegnato agli azionisti tra circa 3 e 8 dollari per azione al giorno come risarcimento, che gli avvocati dei querelanti stimano equivalere a circa 2,1 miliardi di dollari.