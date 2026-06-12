Gli scambi delle azioni di SpaceX inizieranno intorno alle 12 americane, le 18 italiane, per dare tempo agli addetti ai lavori di decidere il prezzo iniziale. A dare un'idea della fiducia intorno all'azienda aerospaziale del Texas è il futures perpetuo, che ha iniziato a essere già scambiato a 175 dollari ad azione: 40 in più rispetto al prezzo fissato da SpaceX. Ma perché tutta questa agitazione intorno al colosso di Elon Musk, che nel 2025 ha perso 4,9 miliardi e nei primi tre mesi del 2026 ne ha persi quasi altrettanti? L'azienda è vista come la più solida possibilità di raggiungere quello che fino a poco tempo fa era impensabile. Lo ha detto lo stesso Musk ai suoi dipendenti proprio in apertura di Borsa: "SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e, in definitiva, oltre". Tra i progetti - chissà quanti saranno concretizzati - c'è anche quello corposissimo incentrato sull'intelligenza artificiale. Nel primo trimestre 2026 Musk ha investito 7,7 miliardi di dollari, che si sono aggiunti ai 12,7 miliardi degli ultimi dodici mesi. E sta maturando da tempo l'idea di trasferire gran parte dei suoi data center in orbita, per sfruttare l'energia libera del sole e la capacità di raffreddamento dell'ambiente azzerando l'impatto idrico e ambientale necessari sulla Terra.