Elon Musk contro Nolan per Lupita Nyong'o Elena di Troia

Elon Musk è tornato ad attaccare Christopher Nolan per il doppio ruolo assegnato all'attrice kenyota messicana Lupita Nyong'o come Elena di Troia e Clitennestra per la presenza dell'attore trans Elliot Page nel cast dell'Odissea. Il tycoon di Tesla e Space X ha rilanciato un post del commentatore conservatore Matt Walsh, secondo cui "nessuno pensa che Nyong'o sia la donna più bella del mondo, ma Nolan sa che sarebbe stato bollato di razzismo se avesse dato il ruolo di Elena a una donna bianca". Rincarando la dose, Musk ha poi scritto su X che "Nolan vuole l'Oscar" ed ecco perché, alla luce dei criteri introdotti dall'Academy in materia di diversità e inclusione, "sta cambiando la razza dei personaggi dell'Odissea". In altri post, Musk ha deriso la mascolinità di Page, la star di Juno che nel 2020 ha fatto outing come trans e il cui ruolo nel film tratto da Omero è ancora imprecisato: c'è chi dice che potrebbe essere Achille.