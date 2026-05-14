Elon Musk contro Nolan per Lupita Nyong'o Elena di Troia
L'imprenditore attacca il regista: "Non è la donna più bella del mondo". Nel cast della nuova "Odissea" anche Matt Damon nella parte di Ulisse e Anne Hathaway in quello di Penelope
Lupita Nyong'o © Afp
Elon Musk è tornato ad attaccare Christopher Nolan per il doppio ruolo assegnato all'attrice kenyota messicana Lupita Nyong'o come Elena di Troia e Clitennestra per la presenza dell'attore trans Elliot Page nel cast dell'Odissea. Il tycoon di Tesla e Space X ha rilanciato un post del commentatore conservatore Matt Walsh, secondo cui "nessuno pensa che Nyong'o sia la donna più bella del mondo, ma Nolan sa che sarebbe stato bollato di razzismo se avesse dato il ruolo di Elena a una donna bianca". Rincarando la dose, Musk ha poi scritto su X che "Nolan vuole l'Oscar" ed ecco perché, alla luce dei criteri introdotti dall'Academy in materia di diversità e inclusione, "sta cambiando la razza dei personaggi dell'Odissea". In altri post, Musk ha deriso la mascolinità di Page, la star di Juno che nel 2020 ha fatto outing come trans e il cui ruolo nel film tratto da Omero è ancora imprecisato: c'è chi dice che potrebbe essere Achille.
Una lunga disputa
Non è la prima volta che il miliardario del tech attacca Nolan: in febbraio, quando il ruolo della Nyong'o era solo una indiscrezione, aveva sostenuto che sarebbe stato un insulto a Omero che aveva descritto la moglie di Menelao come "una donna bianca, bionda e il volto che ha scatenato mille navi perché era così bella che gli uomini avevano fatto una guerra per lei". La conferma che Lupita ha recitato nell'Odissea in un doppio ruolo è arrivata in una recente intervista di Nolan a Time.
Che kolossal
Con un budget di 250 milioni di dollari, il kolossal girato interamente con cineprese Imax da 70 mm uscirà nelle sale il 17 luglio con Matt Damon nella parte di Ulisse e Anne Hathaway in quello di Penelope. Il cast stellare comprende anche Tom Holland nel ruolo di Telemaco, Robert Pattinson in quello di Antinoo, Zendaya nei panni di Atena, Charlize Theron in quelli di Calipso, Jon Bernthal come Menelao e Benny Safdie nel ruolo di Agamennone. Parlando con Time, Nolan ha difeso la scelta di affidare al rapper Travis Scott il ruolo di un aedo, la cui apparizione in uno dei primi trailer aveva sorpreso parte del pubblico. "L'ho scelto perché volevo richiamare l'idea che questa storia sia stata tramandata come poesia orale, qualcosa di analogo al rap".