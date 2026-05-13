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Robert Pattinson spegne 40 candeline: l'attore, diventato famoso per aver interpretato l'affascinante vampiro Edward Cullen nella saga di Twilight, negli anni ha costruito una carriera tutt'altro che allineata all'immagine standard del divo hollywoodiano. Dal cinema commerciale fino alle collaborazioni con grandi nomi del cinema d'autore, la poliedricità di Pattinson lo ha reso uno dei nomi più noti e quotati di Hollywood.
Gli esordi
Nato il 13 maggio 1986, Robert Pattinson cresce nel quartiere Barnes di Londra con i genitori Richard, importatore di auto d'epoca, Claire, dirigente di un'agenzia di moda, e le due sorelle Victoria ed Elizabeth. A 15 anni inizia a recitare a teatro in Tess dei d'Uberbville, tratto da un romanzo di Thomas Hardy. Nel 2005 interpreta Cedric Diggory in Harry Potter e il calice di fuoco, un ruolo che gli apre la strada verso la fama, che arriva nel 2008 con Twilight.
Il successo
Tra il 2008 e il 2012 escono i cinque film della saga fantasy in cui Pattinson interpreta il vampiro Edward Cullen, che incassano più di tre miliardi di dollari a livello mondiale. Un personaggio che in poco tempo fa innamorare i fan di tutto il mondo, ma con il quale Pattinson ha avuto un rapporto tutt'altro che semplice. "Più leggevo il copione, più odiavo quest'uomo. L'ho interpretato come un maniaco-depressivo che odia se stesso", aveva raccontato in un'intervista a Empire. Poi la rivelazione: "Non ho mai letto i libri di Twilight".
Dai film indipendenti alle grandi produzioni
Una volta archiviato il capitolo vampiresco, Robert Pattinson recita in alcune produzioni indipendenti, tra cui il thriller drammatico Cosmopolis di David Cronenberg, l'avventuriero Civiltà perduta e l'horror magnetico The Lighthouse di Robert Eggers, in cui interpreta un guardiano del faro accanto a Willem Dafoe. Sul set di questo film, Pattinson ha raccontato di essersi spinto davvero oltre per entrare nel personaggio: "Ho passato molto tempo a sforzarmi di vomitare" e ha aggiunto: "Mi sono urinato addosso, bagnando i pantaloni".
Nel 2020 compare nel distopico thriller Tenet, di Christopher Nolan e due anni dopo veste i panni di Bruce Wayne in The Batman. Nel 2025 è protagonista del film di fantascienza Mickey 17 di Bong Joon-ho, e poi di Die My Love, accanto a Jennifer Lawrence. Il successo più recente l'ha ottenuto con The Drama - Un segreto è per sempre, di Kristoffer Borgli. Lo vedremo anche nell'Odissea di Nolan e nel terzo capitolo di Dune, diretto da Denis Villeneuve.
Gli amori: da Kristen Stewart a Suki Waterhouse
Sul fronte sentimentale, Pattinson è stato legato dal 2009 al 2013 a Kristen Stewart, collega conosciuta sul set di Twilight, in cui lei interpretava Bella Swan. Bella ed Edward, Robert e Kristen: le due coppie più chiacchierate e amate degli anni Duemila. Nel 2012, però, Kristen viene fotografata molto vicina a Rupert Sanders, regista di Biancaneve e il cacciatore. Un fatto che apre una crisi di coppia, che porta alla fine della relazione fra l'attrice e Pattinson.
Dal 2018, l'attore è impegnato con la modella e cantante britannica Suki Waterhouse. La coppia si tiene lontana dai riflettori e nel 2024 accoglie la prima figlia, di cui non viene reso noto il nome. A Capodanno 2025 sarebbe arrivato il momento delle nozze, in gran segreto, come riporta il Daily Mail. Una vita privata dignitosamente vissuta lontano dalla pressione della fama.