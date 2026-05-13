Una volta archiviato il capitolo vampiresco, Robert Pattinson recita in alcune produzioni indipendenti, tra cui il thriller drammatico Cosmopolis di David Cronenberg, l'avventuriero Civiltà perduta e l'horror magnetico The Lighthouse di Robert Eggers, in cui interpreta un guardiano del faro accanto a Willem Dafoe. Sul set di questo film, Pattinson ha raccontato di essersi spinto davvero oltre per entrare nel personaggio: "Ho passato molto tempo a sforzarmi di vomitare" e ha aggiunto: "Mi sono urinato addosso, bagnando i pantaloni".