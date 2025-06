Suki Waterhouse sfoglia l'album dei ricordi e mostra scatti in topless

Robert Pattinson e Suki Waterhouse hanno iniziato a frequentarsi dal 2018. Sette anni di amore riservatissimo che hanno tenuto lontano dai riflettori finora. Stando a PageSix, la relazione tra i due è diventata più seria quando hanno trascorso insieme la quarantena nel 2020. Nel febbraio 2022 poi, Robert Pattinson durante un'intervista a proposito dell'uscita del suo ultimo film da protagonista, "The Batman", aveva menzionato per la prima volta la fidanzata. A GQ aveva accennato "alla sua ragazza" che lo aveva consigliato per la scelta del luogo dell'intervista e che lo aveva trollato quando per riparare la caldaia di casa era arrivato un idraulico fan dei film della Dc Comics. Il loro debutto sul tappeto rosso risale al dicembre 2022, seguito dal Met Gala all'inizio del 2023, al quale hanno partecipato insieme.